Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции

Жительница областной столицы, желая обогатиться, занялась деятельностью по организации нелегального пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. За время своего «бизнеса» она смогла оформить разрешение на нахождение на территории России свыше 100 иностранцев. За данное деяние ее привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Помимо лишения свободы сроком на 3 года условно, суд также назначил ей в качестве наказания уголовный штраф в размере 300 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы ознакомили должницу с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене его иным видом наказания. Также судебные приставы наложили арест на расчетные счета женщины и вынесли в отношении нее постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны.

В результате принятых мер уголовный штраф оплачен в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.