Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции

147
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции

Жительница областной столицы, желая обогатиться, занялась деятельностью по организации нелегального пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. За время своего «бизнеса» она смогла оформить разрешение на нахождение на территории России свыше 100 иностранцев. За данное деяние ее привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Помимо лишения свободы сроком на 3 года условно, суд также назначил ей в качестве наказания уголовный штраф в размере 300 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы ознакомили должницу с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене его иным видом наказания. Также судебные приставы наложили арест на расчетные счета женщины и вынесли в отношении нее постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны.
В результате принятых мер уголовный штраф оплачен в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В центре внимания
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
119
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
940
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
523
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
484
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
494
Весь список