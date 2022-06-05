Из карьера в Ширяево Самарской области сделают арт-пространство

98

Одну из жемчужин Жигулевских гор ждет преображение. Речь идет о селе Ширяево. Его власти намерены сделать Меккой для туристов. Тут уже отремонтировали дорогу по улице Набережная, сделали зоны отдыха, организовали велодорожки и пешеходные маршруты.

Село Ширяево находится в Самарской области, на правом берегу Волги, в пределах Жигулевского заповедника им. И. Спрыгина и национального парка «Самарская Лука». В Ширяево есть две основные горы — Монастырская и Попова, где расположена смотровая площадка. Датой основания села считается 1628 год. Ширяево имеет богатую историю. Именно здесь в 1870 году художник Илья Репин делал наброски для знаменитой картины «Бурлаки на Волге». Сейчас в селе работает музейный комплекс из дома-музея художника Ильи Репина, дома-музея поэта Александра Ширяевца и усадьбы Вдовиных, где размещены этнографическая экспозиция и копии работ художников, бывавших в Ширяево.

Владельцы карьера в Ширяево хотят сделать там арт-пространство для проведения различных мероприятий и мастерскую для туристов, где все желающие могли бы попробовать себя в роли горняков и узнать, как добывается камень.

— Раньше белый камень отсюда применялся в строительстве, а сегодня используется для реставрации исторических зданий. Представители компании рассказали, что камень, добытый в Ширяево, использовался при реконструкции Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве, — сообщили в правительстве Самарской области.

В скором времени бизнесмены должны будут разработать концепцию этой туристической зоны. Одним из главных проектов в Ширяево является благоустройство набережной. Также один из известных самарских рестораторов заявил о намерении построить на горе в селе видовой ресторан. По планам инвесторов, его, как и набережную, обустроят в 2022 году, пишет 63.ру.

В 2023 году в селе начнут строить причал для круизных лайнеров.

Фото: Андрей Савельев, Департамент информполитики правительства Самарской области