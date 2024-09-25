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Инсайдеры Самарской области раскрывают секреты региона для туристических компаний

25 сентября 2024 20:49
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"Совместные проекты с Profi Travel уже дали ощутимые результаты: количество туристов в Самарской области растёт с каждым годом".

Компания Profi.travel запустила уникальный проект для туристических компаний, который раскрывает Самарскую область через опыт и рекомендации 12 местных туроператоров и рестораторов. Это не просто обзор региона, а личные инсайты и профессиональные советы от тех, кто ежедневно создаёт турпродукты в Самарской области. https://samara.profi.travel/?utm_source=mainpage&..

Что особенного?
Каждый участник проекта делится своими уникальными маршрутами и рекомендациями, которые невозможно найти в стандартных туристических справочниках. Всё основано на личном опыте и глубоких знаниях.

Чем гордится Самарская область?
От авторских туров, где можно стать художником или актёром в уличных постановках, до легендарной «Жигулевской кругосветки», раскрывающей всю красоту Волги. Местные туроператоры знают, как попасть в закрытые цеха АВТОВАЗа и предлагают необычные детские экскурсии, такие как «Краеведческий экспресс».

Гастрономия от профессионалов
Владельцы крупнейших ресторанных групп раскрыли секреты лучших гастрономических локаций региона. Узнайте, где попробовать блюда, которыми гордится Самара.

Новые места и впечатления
Музей рока, филиал Третьяковской галереи и легендарный дом со слонами — всё это ждёт ваших туристов.

Как отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов:
«Мы надеемся, что этот проект поможет нам создать сообщество профессионалов, которые не только грамотно рассказывают о Самарской области, но и эффективно продают её туристические продукты. Совместные проекты с Profi Travel уже дали ощутимые результаты: количество туристов в Самарской области растёт с каждым годом. Участие ведущих туроператоров, рестораторов и других игроков рынка помогает нам формировать уникальные предложения для российского и международного рынка. Уверен, что этот проект принесет ещё больше положительных результатов для региона».

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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