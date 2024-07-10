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Госдума приняла закон о введении туристического налога

10 июля 2024 16:27
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Туристический налог, фактически заменяющий курортный сбор, начнет действовать с 1 января 2025 года.

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор в России, передает РБК.

Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно, максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет постепенно расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей и взимать его будут не с человека, как это было в курортном сборе, действующем в ряде регионов России с 2018 года, а с отеля за каждый занятый номер. Налог не будет исчисляться с некоторых категорий граждан.

Средства поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры, пояснил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в разговоре с РБК. По его словам, такой механизм будет прозрачным как для бизнеса, так и для туристов и властей региона.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия Туризм

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