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Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный туроператор "Алеан".

Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешественников в возрасте от 18 до 27 лет и определили критерии выбора маршрута и мест размещения.

Оказалось, что эти пользователи выбирают самые бюджетные варианты для проживания — хостелы и гостевые дома. При этом важный критерий — яркий интерьер или красивый вид из окна, чтобы делать фото для соцсетей. Расположение — центр, вблизи развлекательных заведений, чтобы сократить траты на транспорт. многие хотят иметь возможность заниматься спортом или арендовать спортинвентарь. При поездках на природу в лидерах спроса — глэмпинги и экоотели.

Почти половина (45 процентов) всех бронирований — на Черноморское побережье. Самый востребованный курорт — Сочи. Анапа, Геленджик и Крым пользуются меньшей популярностью. Санкт-Петербург выбирает 14 процентов молодых туристов, Москву — девять процентов.

В десятку самых посещаемых молодежью мест вошли озеро Банное в Башкортостане, куда направились четыре процента путешественников. Горный Алтай привлекает три процента туристов, Нижний Новгород и Казань — по два процента. По одному проценту пользователей отправились в Екатеринбург, Калужскую область и курорты Азовского моря.