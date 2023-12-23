Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
В десятку самых посещаемых молодежью мест вошли озеро Банное в Башкортостане.
Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году
Решение принято для наращивания предложения на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы.
Правительство РФ обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур
"Места для проведения крещенских купаний оборудуют до 18 января 2024 года".
В горадминистрации сообщили, когда оборудуют места для проведения крещенских купаний
Горадминистрация объявила конкурс по выбору оператора, который будет обслуживать и управлять процессами на ярмарке.
В Самаре планируют открыть еще одну универсальную ярмарку
Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников
Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников
Школьники 1-9 классов со всей страны могут повысить свою цифровую грамотность
Школьники 1-9 классов со всей страны могут повысить свою цифровую грамотность
В России с нового года подорожают «молочка», сладости, напитки и рис
В России с нового года подорожают «молочка», сладости, напитки и рис
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.94
0.23
EUR 101.29
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году

23 декабря 2023 17:20
87
В десятку самых посещаемых молодежью мест вошли озеро Банное в Башкортостане.

Определены самые востребованные у российской молодежи города для отдыха в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный туроператор "Алеан".

Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешественников в возрасте от 18 до 27 лет и определили критерии выбора маршрута и мест размещения.

Оказалось, что эти пользователи выбирают самые бюджетные варианты для проживания — хостелы и гостевые дома. При этом важный критерий — яркий интерьер или красивый вид из окна, чтобы делать фото для соцсетей. Расположение — центр, вблизи развлекательных заведений, чтобы сократить траты на транспорт. многие хотят иметь возможность заниматься спортом или арендовать спортинвентарь. При поездках на природу в лидерах спроса — глэмпинги и экоотели.

Почти половина (45 процентов) всех бронирований — на Черноморское побережье. Самый востребованный курорт — Сочи. Анапа, Геленджик и Крым пользуются меньшей популярностью. Санкт-Петербург выбирает 14 процентов молодых туристов, Москву — девять процентов.

В десятку самых посещаемых молодежью мест вошли озеро Банное в Башкортостане, куда направились четыре процента путешественников. Горный Алтай привлекает три процента туристов, Нижний Новгород и Казань — по два процента. По одному проценту пользователей отправились в Екатеринбург, Калужскую область и курорты Азовского моря.

Теги: Россия Туризм

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Решение принято для наращивания предложения на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы.
23 декабря 2023, 16:31
Правительство РФ обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Решение принято для наращивания предложения на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы. Экономика
135
21 декабря 2023, 18:55
ВЦИОМ: россияне назвали Костомарова спортсменом года
Костомаров набрал 8% голосов. Второе место заняла фигуристка Камила Валиева — 5%. Спорт
366
21 июня 2021, 20:45
Анталья ожидает около десяти тысяч российских туристов во вторник
Авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Туризм
2255
  • Требуется журналист
В центре внимания
Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России
23 декабря 2023  13:33
Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России
269
Губернатор поблагодарил активистов общественного движения за просветительскую работу, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей малой и большой Родине.
22 декабря 2023  21:35
Дмитрий Азаров встретился с активистами Союза генералов Самары
599
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
22 декабря 2023  10:31
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
404
Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
21 декабря 2023  22:49
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
2123
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
686
Весь список