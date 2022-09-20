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Голосование за соискателей премии Russian Business Travel & MICE Award завершится 30 сентября 2022 года.

Отдать голос за номинантов можно на странице по кнопке ГОЛОСОВАТЬ

Добавим, что участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

За три месяца, прошедшие с начала голосования за соискателей ведущей отечественной профессиональной премии в области MICE и делового туризма Russian Business Travel & MICE Award, подано более 42 тысяч голосов.

В этом году лучших игроков российского рынка MICE и делового туризма выбирают в 15 номинациях — лучшие конгрессные гостиницы Москвы и регионов России, альтернативные площадки для проведения мероприятий, региональные конгрессно-выставочные центры, всесезонные курорты, лучшие организаторы конференций, инсентив-программ и business travel агентства, лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel, лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации, лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии.

Голосование продлится до 30 сентября. А на финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка. Такой механизм определения лучших действует уже много лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Организаторы анонсировали важное новшество — с этого года результаты премии будут учитываться при расчете «Рейтинга событийного потенциала регионов» в показателе «Продвижение территории как событийной дестинации». Причём, будут учитываются, как количественные и качественные показатели региональных игроков в профильных номинациях, так и результаты в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации». Победители и лауреаты Russian Business Travel & MICE Award войдут в число номинантов Всероссийского конкурса Russian Travel Award, финал которого пройдет в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге.

Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Торжественная церемония награждения премии RBT&MA пройдет 25 ноября в Самаре в «Lotte Hotel Samara». Как всегда, она состоится в рамках масштабного отраслевого события – Всероссийского Дня MICE, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.