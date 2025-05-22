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Экоферма «Солнечный пригорок» в Исаклинском районе уже третий год принимает гостей

22 мая 2025 16:42
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Турпоток в экоферму в селе Пригорки набирает обороты. Для полноценного отдыха здесь есть абсолютно все условия: три уютных семиместных домика круглогодичного проживания, крытая беседка и мангальная зона.

Почти пяти лет назад государство дало старт сельскому туризму в России. Экоферма «Солнечный пригорок» в селе Пригорки Исаклинского района Самарской области уже третий год принимает гостей.

Возможность с комфортом отдохнуть на лоне природы и прикоснуться к сельской жизни у жителей и гостей региона появилась благодаря государственной поддержке. С 2022 года фермерским хозяйствам доступны ежегодные гранты на развитие агротуризма до 10 млн рублей. Эти деньги можно потратить на возведение гостиниц, благоустройство территорий и покупку различного оборудования.

Владелец фермы «Солнечный пригорок» Николай Сидоров одним из первых в Самарской области представил комиссии Минсельхоза РФ бизнес-план по развитию туристического направления в своем хозяйстве и получил финансирование. Общая стоимость проекта составила чуть более 10 млн рублей, а размер гранта – 7,5 млн рублей. Грант помог возвести домики, подключить их к водопроводным сетям, обставить техникой и мебелью, а также закупить трактор для обслуживания территории.

Для полноценного отдыха здесь есть абсолютно все условия: три уютных семиместных домика круглогодичного проживания, крытая беседка и мангальная зона. Из развлечений предлагаются экскурсии по хозяйству с незабываемыми впечатлениями от общения с обитателями фермы, рыбалка, банный комплекс, катание на квадроциклах и снегоходах, а также прогулки на катамаранах или лодках. Только в прошлом году «Солнечный пригорок» принял порядка 400 туристов и 1500 экскурсантов. В планах Николая – строительство банкетного зала для проведения мероприятий, а также обустройство береговой зоны. 

В 2024 году в России было одобрено 92 проекта из более 40 регионов с объемом финансирования более 700 млн рублей. В их числе 7 – из Самарской области. Среди проектов, получивших государственную поддержку, например, создание туристической зоны на экоферме «Форель» в Красноярском районе, развитие экофермы «Плантация братьев Чернозубцевых» в Сергиевском районе, а также развитие экотуризма в Борском районе на территории КФХ «Ягодная слобода». 

В планах регионального правительства развивать Самарскую область как туристический центр и далее, чтобы гости могли приезжать в регион как на выходные, так и на более длительный срок. Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, гостеприимство, история. «Туризм – это не только про гостей, но и про жителей региона», – неоднократно отмечал Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области

 

Фото: Экоферма «Солнечный пригорок»

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