«Дома лучше»: Самарская область – новый туристический магнит

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ЦУР Самарской области совместно с департаментом туризма министерства культуры Самарской области запускает спецпроект «ДомаЛучше63». Он нацелен на то, чтобы рассказать широкой аудитории о туристических возможностях региона.

Продвижение внутреннего туризма в Самарской области – активно развивающееся направление, которое стало еще актуальнее в контексте восстановления туристической отрасли в постковидный период. При этом год пандемии и ограничений в сфере внешнего туризма наглядно продемонстрировал заинтересованность жителей Самарской области в развитии внутреннего туризма. За прошедший год туристическая популярность региона заметно возросла. В частности, в 2021 году туристы забронировали 1168 туров и размещений в гостиницах на общую сумму более 45 млн. рублей. В 2021 году туристский поток в Самарскую область составил более 1 млн. 710 тыс. человек, что на 30% больше, чем в 2020-м (свыше 1 млн. 313 тыс. человек).

«У Самарской области огромный туристический потенциал. Здесь есть все возможности для активного, познавательного, культурного и гастротуризма.

Отдельного внимания заслуживает экологический туризм. Он активно развивается в Самарской области и является одним из приоритетных направлений. Мы благоустраиваем экологические маршруты, как в рамках госпрограмм, так и привлекая крупные корпорации. Эти усилия находят отклик, мы видим, что число поклонников экологического туризма в нашей области растет.

Кроме того, наш регион может похвастаться всесезонными предложениями. У нас развиты традиционные зимние направления – это горнолыжка, лыжная гонка, катание на хаски, летом – это пляжный отдых на Волге, а также реках и озерах области, рыбалка, туристические походы. В любой сезон доступен городской и культурный туризм, гастротуры, экотуризм, конные прогулки, сплавы на байдарках и многое другое, – отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Туристическая популярность Самарской области растет, по итогам прошлого года она вошла в число ТОП-10 национального туристического рейтинга. Однако нам есть еще куда развиваться и расти. Наш совместный с ЦУР проект «Дома лучше» позволит жителям региона сместить фокус внимания на родной регион, а гостям узнать о том, чем примечательны эти места».

Как показывает статистика департамента туризма министерства культуры Самарской области наибольшей популярностью у туристов пользовались: культурно-познавательный и экологический туризм, санаторно-курортный отдых, а также сборные туры. Стоит отметить, что в среднем гости приезжают в наш регион на 8 дней, это говорит о большом интересе к губернии и указывает на точки роста. В области есть все возможности, чтобы предложить гостям и жителям не только программы выходного дня, но и полноценное путешествие.

«Проект «Дома лучше» будет рассказывать жителям и гостям Самарской области о туристических возможностях доступных уже сейчас, а также анонсировать новые туристические проекты, объекты и направления. Для туристов и отдыхающих важны локации – интересные, топовые, а также неизбитые достопримечательности, туристические места и маршруты. Вторая важная составляющая отдыха – размещение. Привыкнув к заграничному сервису, люди ждут подобного и на родине, развитая инфраструктура становится дополнительным стимулом к посещению места. Кроме того, необычность отеля может сама стать полноценным поводом к посещению. Так мировой тренд в туризме – глэмпинги, который пришел и к нам привлекает в Самарскую область туристов из соседних регионов и не только. Еще одна составляющая, о которой мы будем рассказывать это – активности и события. Например, где покататься на лыжах/хаски/тюбинге/сапах/конях/кейтах, куда съездить за инстаграмными фото, с каких площадок открываются лучшие виды, какие выбрать туры, чтобы получить максимум впечатлений, какие фестивали стоит посетить и с какими экскурсиями их можно совместить – и так далее, здесь огромный пласт информации, который поможет ориентироваться в туристической карте Самарской области», - рассказал о проекте руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Первыми информационными материалами проекта «Дома лучше» станут подборки вариантов зимнего отдыха в Самарской области. Традиционно наш регион принимает большее количество туристов летом, однако зимнее направление также активно развивается и в будущем сможет составить альтернативу для путешествия в Самарскую область. Результатом проекта «Дома лучше» станет повышение туристского потока и информированность жителей региона и всей страны о многочисленных возможностях для отдыха в Самарской области.