Доходы санаториев Самарской выросли на 19% до 1,25 млрд рублей

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил результаты доходов оздоровительного отдыха в первом полугодии 2024 года.

По данным Санатории-России.рф, доходы санаториев Самарской области составили 1 млрд 265 млн рублей в первом полугодии этого года, что на 19% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В санаториях Самарской области за полгода отдохнули 63,5 тысячи человек, то есть, в среднем, каждый отдыхающий заплатил за путевку в санаторий Самарской области 20 тысяч рублей.

Самарская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по доходам санаториев в первом полугодии-2024. В первой тройке ПФО - Башкортостан, Татарстан и Пермский край.

В целом, санатории Приволжского федерального округа за полгода заработали более 13 млрд рублей, на 20% больше, чем в первом полугодии 2023 года.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, все большим спросом у отдыхающих пользуются номера повышенной комфортности, а соотношение отдыхающих составляет 73% женщин и 27% мужчин.