Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в стране

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В пятницу, 23 июля, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в режиме видеоконференции провел заседание Правительственной комиссии по развитию туризма в стране. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, представители общественных профессиональных организаций, главы регионов. Интересы Самарской области представлял Губернатор Дмитрий Азаров.

Во время обсуждения вопросов повестки вице-премьер отметил, что на данный момент Ростуризм ведет сбор заявок от банков для участия в программе развития туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стартовавшего в этом году. Сбор заявок продлится до 9 августа. С середины августа стартует прием самих инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование.

«Обращаю внимание регионов и инвесторов, что порядка 20 млрд рублей выделено из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки до 2024 года. Около 1 млрд рублей будет доступно до конца этого года, поэтому не упустите эту возможность. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, консультации и административное сопровождение. Реестр проектов Ростуризму необходимо сформировать и утвердить до 25 октября, чтобы уже в ноябре и декабре инвесторы могли получить средства и приступить к реализации», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Он также напомнил, что льготный кредит под 3–5% годовых предоставляется на срок до 15 лет для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития туризма, создания и развития туристских кластеров. Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.

Что касается Самарской области, сейчас в регионе реализуется 14 проектов, ставших в прошлом году победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Среди них – глэмпинги «Отель Винновка», «Лесная хижина», кемпинг у Волги «Лиман», комплекс туристических собачьих маршрутов «Шесть дорог-семь ключей». Все они находятся на территории Ставропольского района.

В Сызрани реализуется еще два проекта по строительству и оснащению глэмпинга «Смолькино Эко Вилладж» и еще один – в Жигулевске. Еще ряд идей будут воплощены в Самаре, Тольятти, Пестравском районе и других муниципалитетах.

Также в Самарской области планируется создание инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука».

Важно отметить, что в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов 68 организаций сферы туризма региона были включены в программу туристический кешбэк. Средняя продолжительность пребывания туристов на территории региона составила 8 дней.

Губернатор Дмитрий Азаров развитию туризма уделяет особое внимание. По его мнению, потенциал сферы раскрыт не полностью. Только в текущем месяце Глава региона провел несколько совещаний по этой теме. Одно из них было посвящено развитию села Ширяево, которое находится в окружении национального парка Самарская Лука и Жигулевского заповедника. Это уникальное место, созданное природой, ежегодно привлекает туристов с разных уголков России и мира. В скором времени там будут проведено комплексное благоустройство: появятся набережная, пляжи, смотровые площадки с малыми архитектурными формами, места для отдыха людей, гостиницы, пункты питания. Но уже сегодня сюда приезжают сотни туристов со всей страны.

Только по итогам прошлого года туристический поток в Самарскую область составил более 1,3 миллионов людей. В текущем году мы отмечаем еще более существенный рост: по результатам пяти месяцев он вырос более чем на 40% по сравнению с 2020. Ожидаемый прогноз к концу года – 1,5 миллиона туристов.

Приоритетным видом туризма для Самарской области является экологический. Этому способствуют имеющиеся на территории ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального и 3 федерального значения. Ежегодно наши природные объекты суммарно посещают более 1 млн человек. Лидерами здесь являются национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, Рачейский и Муранский бор, Подвальские террасы и многие другие. Сегодня на объектах экологического туризма создается необходимая инфраструктура, в создании которой участвуют не только бюджетные средства, но и средства частного бизнеса.