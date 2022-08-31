Для жителей и гостей Самары пройдут бесплатные экскурсии по историческому центру

130

Отметить день рождения Самары и раскрыть тайны родного города приглашает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара и местные туроператоры.

С 1 по 11 сентября 2022 года для жителей и гостей города будут организованы бесплатные экскурсии. Все желающие смогут отправиться в маленькое путешествие по городу и узнать, что служило и служит привлекательностью старой Самары, проследить сквозь века ее историю, разгадать тайны местных улиц и мистических обрядов. Экскурсии проводятся по следующим направлениям:

· Экскурсия «Немецкая сказка»;

· Экскурсия «Хлеба и зрелищ»;

· Обзорная экскурсия «Самара, я люблю тебя!»;

· По набережной «ЗаВолгу или НаДно»;

· Пешеходная экскурсия «Огни вечерней Самары или Самарские сумерки»;

· Пешеходная обзорная экскурсия «Самара – дивный град России»;

· Пешеходная экскурсии по старой Самаре «Загадай желание».

Экскурсии бесплатны. Ознакомиться с описанием экскурсий и временем проведения можно по ссылке - https://visit-samara.ru/sobytiya/novosti_410.html . Обращаем внимаем, что для участия необходимо выполнить следующие условия:

1. Подписаться на группу https://vk.com/visit_samara ,

2. Разместить на своей странице в «ВКонтакте» публикацию (фото, видео) любимого самарского парка или сквера с геометкой и хештегом: #ЛюбимаяСамара436 #СДнемРожденияСамара.

3. Зарегистрироваться на экскурсию по ссылке - https://visit-samara.ru/sobytiya/novosti_410.html .