Больше всего авиабилетов в столицу на новогодние праздники оформлено из Сочи.

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Из аэропорта Курумоч запустят больше прямых рейсов в Узбекистан. С 16 января начнут летать самолеты в Самарканд.

— К выполнению прямых еженедельных рейсов приступает авиакомпания Utair. Полеты запланированы по понедельникам. Рейсы осуществляют на самолетах Boeing 737, — сообщили представители самарского аэропорта.

Продолжительность полета составит 3 часа. Время вылета из Самары — 13:20, прибытие в Самарканд — в 17:20 по местному времени. Рейсы в обратном направлении будут отправляться из Самарканда в 18:20 и прибывать в Самару в 20:20, пишет 63.ру.