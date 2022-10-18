Более 1,5 тысяч школьников познакомились с туристическими возможностями губернии

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Самарская область вошла в число первых 18 субъектов Российской Федерации, которым предоставлена возможность в 2022 году принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов».

Это важное направление национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Программа дает возможность бесплатно посещать основные местные достопримечательности учащимся 5-9 классов.

За время реализации проекта в нем приняли участие уже более 1,5 тысяч школьников Самарской области. На протяжении двух дней ребята путешествуют по региону и знакомятся с туристическими объектами.

Детские туристические маршруты наполнены самыми интересными достопримечательностями: осмотр уникального подземного объекта, еще недавно засекреченного «Бункера Сталина», посещение недавно открывшегося «Парка дружбы народов», концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, потрясающие Жигулевские горы в Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги.

В Самарской области работа по развитию внутреннего туризма, повышению туристической привлекательности региона ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

«Очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, ее истории — и славной, и трагической, о разных эпохах, о разных культурах. Невозможно любить то, что не знаешь. И чем больше мы будем узнавать нашу Родину, ее регионы, тем больше мы будем проникаться любовью и уважением к ее истории, многонациональной культуре», — подчеркивает Дмитрий Азаров.

Так, с 2020 года в регионе начала действовать программа развития туризма, рассчитанная до 2025 года. Благодаря этому в области уже значительно увеличилось количество организаций, представляющих туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства начали активнее разрабатывать и предлагать новые интересные маршруты, кроме того, обустраиваются точки притяжения туристов.

По исследованиям, полученным на основе «больших данных», туристский поток в Самарскую область ежегодно увеличивается. За период с января по август 2022 года регион посетило свыше 1 млн 800 тыс. человек, что больше почти на 85 %, чем за тот же период предыдущего года.

Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы, Оренбургской области, Республики Татарстан, Ульяновской, Республики Башкортостан, Московской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Тюменской и Свердловской областей.

Фото: пресс-служба правительства СО