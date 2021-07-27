Билет в нацпарк «Самарская Лука» подорожал в четыре раза

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На сайте национального парка появилась информация: с 1 сентября 2021 года размер входной платы будет составлять 200 рублей с человека в сутки. Ранее за посещение «Самарской Луки» брали 50 рублей.

Сотрудники нацпарка ссылаются на постановление правительства РФ № 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».

Также на сайте «Самарской Луки» определили «категории граждан, освобожденных от взимания этой платы». Полный список можно посмотреть здесь.

В официальном паблике нацпарка жители Самарской области раскритиковали повышение цены за входной билет, пишет "Другой город".