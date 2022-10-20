Авиакомпания «Победа» с 16 декабря начинает полеты из Самары в Сочи

223

Лоукостер «Победа» запускает перелеты между Самарой и Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Начало сообщения назначено на 16 декабря.

«Полёты будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям», — рассказывают в «Победе».

По информации, размещенной на сайте авиакомпании, время в пути составит 3 часа 15 минут. Билет на перелет без багажа на ближайший рейс можно купить за 3299 руб. С багажом – от 4499 руб.

Сочи, на данный момент, входит в число самых востребованных направлений в части полетов из Самары. На маршруте уже работает несколько авиакомпаний, например, Аэрофлот, Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии», UVT aero.

Сейчас «Победа» встает и на другие, наиболее массовые, направления авиасообщения из Самары, пишет Обозрение.