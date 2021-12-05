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9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»

5 декабря 2021 11:28
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9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»

3 декабря в Ульяновске завершилось подведение итогов X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В центе внимания финала Russian Event Awards-2021 было не только 10-летие премии, но и проведение общероссийского форума «Россия событийная», который вошел в основную программу, по итогам которого Самарская область вошла в ТОП-10 регионов и заняла 3 место по развитию событийного туризма.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Всего в финале премии  2021 года участвовали порядка 249 проектов из более , чем 59 регионов России.

В финале Национальной премии членами экспертного жюри были объявлены победители. Самарская область была представлена 12 проектами и одержала победу в 9 номинациях в области событийного туризма. 

I место – Фестиваль набережных «Волга Фест» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства - население свыше 100 000 человек».

I место – «Lotte Hotel Samara» в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия».

II место – Областной фестиваль «День Отца» в номинации «Лучшая идея туристического события».

II место – «III Яблочный ФЕСТ» в номинации «Лучшее событие в формате онлайн».

II место – X молодежная выставка «ТехнаПарк – 2021» в номинации «Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)».

III место – Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

III место – Международное соревнование по сноукайтингу «Марафон «Жигулёвское море» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

III место – Международный этноисторический Фестиваль «Русь. Эпоха объединения» в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Специальный диплом – Форум «У истоков ремесла» в номинации «Лучшая идея туристического события».

Теги: В центре внимания

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