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80% жителей Самарской области готовы провести отпуск в регионе

30 июня 2022 20:10
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Социологи #ЦУР63 провели опрос методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных в Самарской области социальных сетей.

Самарская область становится всё более привлекательной для туристов, по итогам 2021 года регион вошел в ТОП-10 национального туристического рейтинга.

Социологи #ЦУР63 провели опрос методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных в Самарской области социальных сетей.

Согласно результатам, 80% опрошенных считают регион привлекательным и заинтересованы в совершении туристских поездок. 51% рассматривают возможность отправиться в путешествие по Самарской области.

Интерес вполне объясним. В 2021 году на территории губернии реализовано 14 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Они включают в себя строительство новых и оснащение существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание новых сервисов для туристов. Существенным подспорьем в этом станет новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В конце прошлого года Самарская область заключила соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ», которое направлено на развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, Глава региона Дмитрий Азаров подписал соглашение с Русским географическим обществом, направленное, в том числе, на сохранение и защиту природных ресурсов губернии. В рамках недавно прошедшего ПМЭФ Самарская область заключила ряд соглашений c субъектами Приволжского федерального округа, которые позволят  укрепить взаимодействие в туризме, а также в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Соглашения придадут новый импульс сотрудничеству между регионами и обеспечат существенный экономический эффект для всех областей, дадут новый потенциал роста. Как подчеркнул Дмитрий Азаров, каждое подписанное на форуме соглашение – это важнейший вклад в создание благоприятного инвестиционного климата в Самарской области и развитие региона.

В туристической сфере дополнительным стимулом для россиян путешествовать внутри страны уже стала программа государственного субсидирования поездок, так называемый, туристический кешбэк.

Мера господдержки оказала существенный позитивный эффект и на региональную экономику. В 2021 году в Самарской области в программе принимало участие 69 компаний (туроператоров, гостиниц, баз отдыха). Это позволило предложить потребителю весьма хорошую цену с учетом возврата 20% денежных средств, потраченных на ту или иную туристическую услугу.

Возможность не повышать цены сохраняется и сейчас. Речь идет о гостиницах. В ближайшие 5 лет им не придётся платить НДС. Такое решение было принято федеральной налоговой службой в рамках поддержки гостинично-туристического бизнеса в России.

Нулевая налоговая ставка на добавленную стоимость будет действовать начиная с 3-го квартала 2022 года до 30 июня 2027 года.

Воспользоваться преференцией смогут не только организации, оказывающие услуги по предоставлению временного жилья, но и собственники гостиничных помещений, введённых в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Для них льгота будет действовать на протяжении 20 месяцев.

Важную роль в повышении туристической привлекательности региона играет информированность населения о том, где можно отдохнуть и какие мероприятия там проходят.

Так, согласно данным опроса, проведенного ЦУР Самарской области, 89% респондентов знают об отдыхе в санаториях. Чуть меньше владеют информацией о проводимых национальных фестивалях и праздниках.

73% из списка слышали об отдыхе в загородных клубах и парк – отелях региона. 55% знают об организованном активном отдыхе.

45% информированы о возможности посещения местных производств с дегустацией продукции. 43% знают об отдыхе в глэмпингах.

«Сегодня Правительство Самарской области прилагает большие усилия для того, чтобы туристические возможности региона стали популярнее и доступнее как для жителей других регионов, так и для жителей губернии. Оба этих направления в нашей работе, несомненно, влияют на социально-экономическое развитие региона. С одной стороны, туристы приезжают к нам из других областей и оставляют свои деньги здесь, с другой стороны, наша работа направлена на то, чтобы жители нашего региона отдыхали именно здесь. Проведенный опрос демонстрирует, что мы двигаемся в правильном направлении, и наша задача сделать так, чтобы о наших туристических возможностях, достопримечательностях, событиях и предложениях для отдыха знал каждый житель губернии», – отметил заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

 

Фото:    pxhere

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