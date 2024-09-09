31% от всех проданных туров с вылетом из аэропорта Курумоч приходились на турецкие курорты

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31% от всех проданных туров с вылетом из аэропорта Курумоч в июне-августе приходились на турецкие курорты. Такие данные были предоставлены системой поиска туров Турвизор, агрегирующей информацию о продажах у туроператоров и агентов.

Средняя стоимость тура в Турцию с вылетом из Самары составила почти 200 тысяч рублей за недельный отдых на двоих взрослых.

Российские курорты предпочли 27% купивших путевки. Средняя стоимость тура, которые преимущественно продавались на российское побережье Черного моря или в Санкт-Петербург, составила 82 тысячи рублей.

По 13% путевок из Самары пришлись на Египет и Абхазию. Замыкают пятерку самых популярных направлений курорты ОАЭ с долей почти 8%.

В среднем стоимость летнего отдыха выросла за последний год на 15%. Несмотря на это, согласно данным Турвизора, спрос на летние туры у жителей Самары не только не снизился, но и вырос на 26% по сравнению с летом 2023 года.