Зимой билеты на судно Самара–Рождествено подорожают до 105 рублей

С 1 января 2026 года подорожают поездки на судне на воздушной подушке между Самарой и Рождествено. Стоимость взрослого билета повысится до 105 рублей, детский билет для пассажиров от 5 до 10 лет обойдется в 53 рубля.

Кроме того, установлен тариф на перевозку багажа: каждый пассажир может бесплатно взять до 10 кг. При превышении этого лимита доплата составит 20 % от стоимости взрослого билета.

Решение о новых тарифах было принято комитетом ценового регулирования Самарской области, пишет Самара-МК.