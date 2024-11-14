Завтра в Самаре ожидается снег. А вы уже переобули летнюю резину на зимнюю?

83

Это не только требование правил дорожного движения, но и забота о вашей безопасности. Если не менять шины в зависимости от сезона, это может привести к ряду проблем: увеличение тормозного пути, ухудшение управляемости, повышенный износ резины, снижение комфорта вождения и, самое главное, увеличение риска аварийных ситуаций.

Производить замену зимних шин на летние рекомендуется, когда среднесуточная температура на улице колеблется в пределах +5-7 градусов.

В отличие от зимних шин, летние покрышки не обеспечивают сцепления на льду и снежном покрытии. Зимние шины имеют специальный протектор, которые обеспечивают хороший зацеп колес на дороге в холодное время года.

Фото: горадминистрация