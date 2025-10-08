Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Застрявшим в Анталье россиянам предлагают вылететь в среду после полудня

8 октября 2025 11:51
Застрявшим в Анталье россиянам предлагают вылететь в среду после полудня

Застрявшим в Анталье из-за задержек рейсов российским туристам предлагают вылететь в среду после полудня, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее, как сообщало РИА Новости, стало известно о сотнях туристов, застрявших в аэропорту Антальи из-за задержек рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Россиянам, как передавало агентство, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. В настоящее время россияне ждут свои чемоданы.

Россиянам сейчас предлагаются билеты для вылета в Россию на рейсы с полудня и до вечера среды, передает корреспондент агентства.

В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.

В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
