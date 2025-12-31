Юрист рассказал, за какие украшения на авто можно лишиться водительских прав

Автомобилисты могут лишиться водительского удостоверения на срок до одного года, если украсят машину гирляндами определенных цветов, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

По его словам, к административному наказанию приведет установка на автомобиль гирлянд красного цвета спереди и белого сзади машины.

"Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами", — пояснил Касьяненко.

Он отметил, что помимо лишения прав, водителям, решившимся на такой тюнинг авто, может грозить конфискация гирлянд.

Эксперт добавил, что прямого запрета на гирлянды и наклейки с изображением Деда Мороза в России нет. Однако элементы новогоднего декора нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида, а также на дворниках лобового стекла. Нарушение этих прав влечет за собой административную ответственность: предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.

При этом, если украшения закрывают государственный номер автомобиля, водителям может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления на срок от одного до трех месяцев, пишет Смотрим.