В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
В Самарской области разыскивают пропавшую 16-летнюю тольяттинку
Юрист рассказал, за какие украшения на авто можно лишиться водительских прав
В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ
Российские силы ПВО за ночь на 31 декабря перехватили и уничтожили 86 беспилотников
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате
Россиянам рассказали, что будет с индексацией пенсий в 2026 году
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Юрист рассказал, за какие украшения на авто можно лишиться водительских прав

Автомобилисты могут лишиться водительского удостоверения на срок до одного года, если украсят машину гирляндами определенных цветов, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

По его словам, к административному наказанию приведет установка на автомобиль гирлянд красного цвета спереди и белого сзади машины.

"Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами", — пояснил Касьяненко.

Он отметил, что помимо лишения прав, водителям, решившимся на такой тюнинг авто, может грозить конфискация гирлянд.

Эксперт добавил, что прямого запрета на гирлянды и наклейки с изображением Деда Мороза в России нет. Однако элементы новогоднего декора нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида, а также на дворниках лобового стекла. Нарушение этих прав влечет за собой административную ответственность: предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.

При этом, если украшения закрывают государственный номер автомобиля, водителям может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления на срок от одного до трех месяцев, пишет Смотрим.

В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
629
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
463
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
392
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
493
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
457
Весь список