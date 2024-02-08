Введено временное прекращение движения транспорта на участках дорог Р-228 и М-5

73

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» с 15.30 08.02.2024 введено ограничение движения для автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на 1 участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский).

В связи с неблагоприятными погодными условиями прекращено движение для всех транспортных средств на участке с 0 по 26 км автодороги регионального значения «Обход г. Сызрань с выходом на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск» м.р. Сызранский.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – до особого распоряжения.

Будьте внимательны и осторожны!