Во время шествия «Мы вместе» и акции «Ночь музеев – 2022» в Самаре ограничивается движение транспорта

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В связи с проведением культурно-массовых мероприятий – праздничного шествия «Мы вместе» и Всероссийской акции «Ночь музеев – 2022» на территории города Самара в целях обеспечения безопасности дорожного движения приняты ограничительные меры.

Так, с 09:00 до 23:59 21 мая 2022 года будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева на участке от улицы Пионерской до улицы Вилоновской.

По участку в этих границах смогут осуществлять движение:

- спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;

- транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне прекращения движения транспорта;

- автобусы «Ночь музеев»;

- машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того будет временно прекращено движение, а также запрещены остановка и парковка транспортных средств по ряду следующих улиц:

- с 09:00 до 23:59 21 мая 2022 года – по улице Венцека от улицы Степана Разина до улицы Фрунзе, по улице Некрасовской от улицы Степана Разина до улицы Фрунзе, по улице Ленинградской от улицы Степана Разина до улицы Куйбышева, по улице Льва Толстого от улицы Степана Разина до улицы Фрунзе, по улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Фрунзе, по улице Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Чапаевской;

- с 12:00 до 20:00 21 мая 2022 года – по улице Красноармейской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской, по улице Фрунзе от улицы Льва Толстого до улицы Вилоновской, по улице Чапаевской от улицы Льва Толстого до улицы Вилоновской, по улице Молодогвардейской от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской.

Эти ограничения не действуют в отношении спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, автобусов «Ночь музеев» и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Также на площади имени Чапаева с 00:00 до 23:59 21 мая 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин оперативных служб, автобусов, подвозящих участников мероприятий и машин с пропусками ОГИБДД.

Помимо этого, временно – с 09:00 до 23:59 21 мая 2022 года – будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

- № 6 «Губернский рынок – улица Грозненская»;

- № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Обращаем внимание на то, что по временной схеме с 09:00 до 23:59 21 мая 2022 года будет организовано движение общественного транспорта, в том числе:

- автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 24, 32, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 80, 92, 247, 261, 297;

- трамваев маршрутов №№ 3, 20, 22.

Подробнее с временными схемами организации дорожного движения, включая трассы следования городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Просим горожан заранее планировать свои поездки. Также необходимо до 09:00 21 мая 2022 года убрать припаркованный личный транспорт с улицы Куйбышева – с участка от улицы Пионерской до улицы Вилоновской.

Фото: администрация Самары