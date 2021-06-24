Во время проведения фестиваля «На сопках Маньчжурии» в Самаре временно ограничат движение транспорта

84

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре с 00:30 до 15:00 26 июня будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны) по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной от Волжского проспекта до улицы Осипенко.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 25 июня 2021 года до 15:00 26 июня 2021 года будет запрещена остановка транспортных средств.

Кроме того, с 00:30 до 15:00 26 июня 2021 года движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261) будет организовано по скорректированным схемам.

Подробнее со схемами ограничения движения и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.