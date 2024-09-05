Во время празднования Дня города будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных общегородскому празднику «День города Самары», с 12:00 до 23:59 8 сентября 2024 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

- по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Самарской;

- по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, городской наземный электротранспорт (трамваи).

Помимо этого, на вышеуказанных участках дорог местного значения временно – с 20:00 7 сентября 2024 года до 23:59 8 сентября 2024 года – будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны).

Кроме того, с 12:00 до 23:59 8 сентября 2024 года движение городского пассажирского транспорта – автобусов №№ 24, 80, 226 – будет осуществляться в соответствии со скорректированными схемами.

Более подробно с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание жителей Самары и гостей региональной столицы на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.