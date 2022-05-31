Во время фестиваля Юрия Башмета в Самаре ограничат  движение транспорта по Волжскому проспекту

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением музыкального фестиваля Юрия Башмета на территории города Самара с 14:00 до 23:59 1 июня 2022 года будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, а также транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.

Кроме того, на вышеуказанном участке улично-дорожной сети с 06:00 до 23:59 1 июня 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Также с 14:00 до 23:59 1 июня 2022 года общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261 – проследует по скорректированным схемам.

С временными схемами организации дорожного движения, включая схемы трасс следования городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Напомним, что для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта. По окончании фестиваля, который пройдет 1 июня с 21:00 до 23:00 в амфитеатре на склоне у площади Славы, подадут дополнительный подвижной состав. Как сообщает городской Департамент транспорта, автобусы маршрутов №№ 1, 67, 41 и 34 сосредоточат на улице Молодогвардейской возле площади Славы.