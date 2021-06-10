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В День России в историческом центре Самары ограничат движение транспорта

10 июня 2021 20:26
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С 04:00 до 23:00 12 июня.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 12 июня 2021 года праздничного мероприятия, посвященного Дню России, на территории Самары с 04:00 до 23:00 12 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

- по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до
ул. Вилоновской;

- по ул. Шостаковича на участке от ул. Чапаевской до
ул. Фрунзе;

- по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- по ул. Вилоновской на участке от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской.

Также с 18:00 11 июня 2021 года до 23:00 12 июня 2021 года на вышеуказанных участках улично-дорожной сети города будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны.

Кроме того, с 04:00 до 23:00 12 июня 2021 года работа общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297, 61, 247, 261) будет организована по скорректированным схемам.

Подробнее с временными схемами, касающимися ограничения движения транспорта и следования городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

 

Теги: День России ограничение движения

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