В ТТУ Самары запустили новую энергосберегающую автоматизированную мойку

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Генеральная уборка при проведении месячника по благоустройству касается всего городского хозяйства, и общественный транспорт Самары, а также территории предприятий-перевозчиков – не исключение. Так, с 1 апреля во всех шести депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» организованы необходимые сезонные работы. В первоочередном порядке выполняются ежедневный осмотр и комплексная уборка наземного электротранспорта.

Внешняя очистка трамваев стала еще более качественной благодаря тому, что в городском депо «ТТУ» на ул. Мичурина после пуско-наладки запустили новую автоматизированную мойку – внедрены энергосберегающие технологии.

«Старая мойка приобреталась еще в 80-х годах и эксплуатировалась порядка 40 лет. В прошлом году, несмотря на уменьшение выручки и финансовые сложности, связанные со снижением пассажиропотока в разгар пандемии, мы изыскали средства и в сентябре объявили торги на закупку нового оснащения. Приобретенная мойка российского производства. Пуско-наладку производили специалисты столичного завода-производителя. Качество работ на современном оборудовании на несколько порядков выше. Мы сознательно пошли на то, чтобы мойка была укомплектована инфракрасными датчиками, которые помогают регулировать движение трамвая в моечном отделении. Также есть датчики контроля подачи воды. Кроме того программой заложено, сколько должна продолжаться мойка каждого трамвая: например, одиночный вагон – 1 минута 20 секунд, а состав из 2-х вагонов – 2 минуты», – пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Всего ежедневно на линию выходят 156 трамвайных составов, работающих на 24-х маршрутах, и 103 троллейбуса, следующих по 15-ти маршрутам. Каждая машина будет досконально отмыта после зимы и продезинфицирована. Это делается не только ради чистоты и комфорта пассажиров и персонала в рейсах, но и для повышения безопасности – минимизации рисков распространения коронавируса. Для этого во всех подразделениях «ТТУ» трудятся 65 мойщиков-уборщиков.

Основная мойка проходит дважды в сутки, по такому же графику ведется дезинфекция. При этом основной объем работ приходится на ночь (с 24:00 до 05:00). Днем в межпиковое время при заходе в депо кондукторы дополнительно протирают контактные поверхности и обрабатывают их хлорсодержащими растворами. Обязанность проводить так называемую финишную уборку закреплена в должностной инструкции.

Сначала для электротранспорта предусмотрены наружные водные процедуры в автоматической мойке. Сразу же мойщики вручную завершают наведение лоска, особенно в передней части транспорта. Далее сотрудники берутся за дело внутри салона. Параллельно с влажной уборкой идет санобработка, которая не прекращается ни на день уже второй год.