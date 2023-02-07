В связи с проведением гонки «Лыжня России» в Самаре временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении спортивного мероприятия «XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» на территории г. о. Самара с 05:00 до 16:00 11 февраля 2023 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам:

- по Красноглинскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

Вышеуказанное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.