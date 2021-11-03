В середине ноября 6 капитально отремонтированных вагонов самарского метро выйдут на линию

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На базе МП «Самарский метрополитен» состоялась приемка пришедшего недавно подвижного состава в количестве 6 вагонов. Капитальный ремонт был произведен на заводе холдинга «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге, куда 4 головных и 2 промежуточных вагона были отправлены прошедшим летом. Далее количество вагонов для капитального обновления было увеличено в соответствии с новыми контрактами.

«До конца текущего года в целом запланировано капитально отремонтировать 11 вагонов. Первая партия пришла сейчас – это 6 вагонов, затем приедут оставшиеся 5. Итого, на линии метрополитена будут функционировать 5 современных подвижных составов: один из них совершенно новый, а оставшиеся – полностью отремонтированные. В планах на 2022 год – обновить еще 7 вагонов, а в 2023 году – 10. В 2024 году в остальных вагонах парка электротранспорта будут выполнены необходимые работы. Качество капитального ремонта нас устраивает. Например, первые вагоны, которые мы ранее получали с завода, сейчас «бегают» на линии – они в прекрасном состоянии, – заверил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

Все задачи выполняются в срок. «Начинка» вагонов – в полном соответствии современным нормам и требованиям.

В настоящий момент вагоны готовят к эксплуатации. Их планируют задействовать в регулярных перевозках с 15-20 ноября.

«В ночное время, когда перевозка пассажиров уже не осуществляется, организовывали пробные поездки. Смотрели, как работает оборудование. По возвращению в депо устраняли недочеты, если это требовалось», – отметил машинист-инструктор электродепо «Кировское» МП «Самарский метрополитен» Игорь Мошин.

Сегодня завершился один из этапов приемки: представители городского Департамента транспорта и подведомственного муниципального предприятия подписали соответствующие акты. Документация будет направлена в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а затем и на завод-изготовитель для отчета о принятых работах.

Все вагоны в соответствии с регламентом регулярно проходят техобслуживание и текущий ремонт, которые производятся собственными силами на базе электродепо «Кировское».

Фото: администрация Самары