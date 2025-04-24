В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»

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В Самару прибыли еще 3 односекционных трамвая марки 71-911ЕМ «Львенок». 22 апреля с трала их поставили на рельсы в трамвайном депо. В ближайшее время вагоны пройдут обязательную обкатку и пуско-наладку, после чего выйдут на городские маршруты - в пассажирские рейсы.



«Продолжаем обновление парка наземного электротранспорта Самары. С конца 2024 года в Самару прибыли уже 27 новых трамваев - это трехсекционные «Витязь-М» и односекционные «Львята». Из них 5 единиц электротранспорта направим сейчас для обкатки. Ожидаем, что до конца мая в Самару поступит вся партия вагонов этого года, - рассказал руководитель департамента транспорта администрации г.о. Самара Владимир Чичёв. – Благодаря поддержке правительства Самарской области обновление подвижного состава поможет не только повысить комфорт пассажирских перевозок, но и более грамотно выстроить расписание работы общественного транспорта».



Односекционные низкопольные трамваи «Львенок» выпускают в рейсы взамен старых трамваев «Татра Т3», которые служили с 70-х годов прошлого века. В настоящее время «Львята» работают на маршрутах №№ 3, 13 и 15. Причем на маршруте № 13, который обеспечивает транспортную доступность крупных промышленных предприятий, «Львята» уже курсируют в сцепке – несколько поездов из двух вагонов.



«Новые трамваи доставлены в Самару из Санкт-Петербурга за два дня. Как показал осмотр, который произвели сразу после разгрузки, повреждений нет. В полном объеме оценка готовности «Львят» к пассажирским рейсам будет дана после пусконаладки и обкатки в городских условиях. Трамваи должны проехать не менее 50 км и показать себя на разных участках трамвайного полотна и контактной сети, разворотных кольцах», - отметил начальник городского трамвайного депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Алексей Лебедев.



Прибывшие «Львята» оборудованы для маломобильных граждан, оснащены системами климат-контроля, пожарной безопасности и видеонаблюдения, мониторами, на которых отображается температура в салоне и снаружи, а также информация о маршруте, времени и расстоянии до следующей остановки. Также установлено оборудование, предотвращающее закрытие дверей до завершения посадки/высадки пассажиров.



Напомним, что трамваи «Львенок» приобретены при поддержке Правительства Самарской области и поступают в Самару с начала года. Совместно с «Трамвайно-троллейбусным управлением» Самары приемку новых вагонов осуществляют специалисты компании-производителя – «ПК Транспортные системы». Для управления «Львятами» в ТТУ обучены водители-инструкторы и порядка 30 водителей.

Фото горадминистрация