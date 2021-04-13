В самарском транспорте перестают топить

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В Самаре столбик термометра в последние дни поднимается до 20 градусов и выше. Однако в общественном транспорте всё еще работает отопление.

Самарцы все чаще стали жаловаться на жару в салонах общественного транспорта. Масла в огонь подливает масочный режим — ездить в них в жару не приносит дополнительных удобств. Стало известно, когда в самарском транспорте остановят подачу тепла.

По информации дептранса, работы по отключению отопления в транспорте начнутся уже на текущей неделе.

Напомним, на прошлой неделе самарским управляющим компаниям и товариществам собственников жилья рекомендовали снизить температуру в батареях в квартирах горожан до более комфортной, пишет ГТРК Самара. Это поможет избежать лишних расходов за тепло и снизить размер платежей жителей, уверяют теплоэнергетики.

Тем временем, по информации Привожского УГМС, погода в ближайшие дни будет стоять теплая и солнечная. Осадков не ожидается, а днем температура воздуха прогреется до 21 градуса.