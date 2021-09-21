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В Самарском регионе стартовала Неделя безопасности дорожного движения

21 сентября 2021 11:34
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В Самарском регионе стартовала Неделя безопасности дорожного движения

На территории России в период с 20 по 24 сентября проходит Всероссийская акция Неделя безопасности дорожного движения, в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции проводят в образовательных организациях и дошкольных учреждениях увлекательные профилактические  мероприятия.

Основной целью мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на привитие юным участникам дорожного движения знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного поведения на дорогах.

Статистические данные по итогам 8 месяцев текущего года на территории Российской Федерации свидетельствует о тенденции сокращения количества ДТП  с участием несовершеннолетних и числа раненых в них детей, но при этом число погибших в них детей возросло. Практически в половине ДТП дети участвовали в качестве пассажиров транспортных средств. Каждый третий ребенок пострадал в ДТП в качестве пешехода, а каждое девятое ДТП произошло с детьми-велосипедистами.

В рамках Недели безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД и педагоги проведут на территории всей области профилактическую работу со школьниками и их родителями:

- во всех образовательных организациях пройдут родительские собрания по тематике БДД; уроки, конкурсы, викторины, флеш-мобы с обучающимися, а также акции: «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно» и «Почта ЮИД».

В жилых зонах и дворовых территориях муниципальных образований будут проведены просветительские мероприятия для детей и родителей с информированием о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе правил перевозки детей и перехода проезжей части, использования элементов пешеходами и велосипедистам,  применения средств пассивной защиты при управлении вело - и мототранспортом, запрете передвижения на велосипедах по проезжей части дороги детям  в возрасте до 14 лет и управления мототранспортными средствами до 16-летнего возраста.

Сотрудники Госавтоинспекции помогут организовать обучающимся 1 - 4-х классов вместе с родителями индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом», посредством проведения практических занятий и пешеходных экскурсий, а также с помощью моделирующей программы http://passport.bdd-eor.edu.ru .

Родительские патрули объяснят детям важность использования световозвращающих элементов.

22 сентября пройдет «Единый день БДД» для обучающихся, педагогических работников и родителей обучающихся.

23 сентября пройдет Всероссийский «Родительский всеобуч» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.      

Неделя безопасности дорожного движения призвана привлечь внимание самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних. Также Госавтоинспекция сообщает, что на порталах «Дорога без опасности» и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и dddgazeta.ru имеется много полезной информации по ПДД.

Теги: ГИБДД

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