В Самарской области закроют железнодорожный переезд в районе Чапаевска

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Речь идет о транспортной развязке 1065 км, расположенной около города Чапаевска.

Доступ к переезду будет закрыт на всю ночь с 31 июля на 1 августа. Проезд будет запрещен с вечера с 22:00 до 07:00 утра следующего дня.

Представители Куйбышевской железной дороги предлагают водителям, пользующимся переездом, альтернативный маршрут.

«Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1058 км (населенный пункт Залесье, автодорога Р-229 Самара – Волгоград)», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе компании призвали учитывать временные изменения при планировании маршрута поездок и продумывать их заранее.

Ограничительная мера потребовалась в связи с проведением капитального ремонта железнодорожного пути, пишет Обоз.инфо.