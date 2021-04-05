В Самарской области за три дня нашли 11 пьяных водителей

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На территории Самарской области со 2 по 4 апреля текущего года проведены целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также, грубых нарушений ПДД РФ, которые могут повлечь аварии на дорогах губернии.

В рейдовых мероприятиях было задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, в том числе, руководящего состава.

Так, за три дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 45 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

- 11 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

- 31 водитель по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

- в отношении 3 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено около 3200 различных правонарушений в области дорожного движения: так, более 250 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 108 случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки и более чем 250 раз непредоставили преимущества в движении пешеходам.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль за соблюдением Правил дорожного движения не только со стороны автолюбителей. Не меньшую тревогу вызывают и пешие участники движения. С наступлением весенне – летнего периода всплеск ДТП с участием пешеходов, как правило, возрастает. Автоинспекторы нацелены на предупреждение автоаварий и с их участием. Так, за минувшие три дня, около 300 недисциплинированных пешеходов нарушили ПДД РФ, за что были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, санкция статьи влечет предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.