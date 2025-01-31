В Самарской области в случае открытия новых пригородных ЖД-маршрутов могут приобрести электропоезда «Финист»

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На территории региона курсируют 4 скоростных электрички «Ласточка», но с 2022 года их перестали производить.



Поэтому в случае открытия новых пригородных маршрутов власти могут приобрести электропоезда «Финист» или ЭП2Д. Все зависит от решения минтранса региона: маршруты нужно сначала утвердить и найти соответствующее финансирование.

Как уже сообщалось, Куйбышевская жд выступила с предложениями о продлении маршрута Новокуйбышевск - Тольятти до Сызрани и об открытии кольцевого маршрута Самара - Сызрань – Жигулевское Море - Самара, а также о восстановлении маршрута Сызрань -Тольятти через станцию Жигулевской Море. Все это, как пояснили в Куйбышевской ЖД, потребует увеличения количества электропоездов. При одобрении минтранса на одном из этих маршрутах могут появиться «Финисты».

О сроках говорить пока рано. Решение должно быть принято региональными властями, КбшЖд представляет им свои рекомендации, пишет СитиТраффик.