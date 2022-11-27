В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте

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В Самарской области приказом департамента ценового и тарифного регулирования введены новые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. С 2023 по 2025 годы они будут постепенно расти.

Предельный максимальный уровень тарифа устанавливается на перевозку одного пассажира или одного места багажа за каждый километр пути. В 2022 году в пригородном сообщении он составлял 2,33 рубля и 0,35 рублей соответственно. В междугородном - 2,51 и 0,38 рублей.

На 2023 год намечен рост: проезд пассажиром одного километра оценивается в 2,47 рублей на пригородном сообщении и 2,66 - на междугородном, пишет ГТРК Самара.