III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 4%

12 ноября 2025 10:00
135
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Самарской области за месяц снизилась до 1,17 миллиона рублей. В топе по снижению цен — Subaru Forester, Renault Logan и Datsun mi‑DO.

По итогам октября средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Самарской области уменьшилась на 3,7% по сравнению с сентябрем и составила 1,17 миллиона рублей, по данным Авто.ру Оценка.

Сильнее всего в регионе подешевел Subaru Forester (−12,8%; 1,4 млн рублей). Также в тройку моделей по снижению средней стоимости вошли Renault Logan (−8,3%; 820 тыс. рублей) и Datsun mi‑DO (−7,6%; 532 тыс. рублей).

По данным Авто.ру Оценка, в октябре 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на российском рынке опустилась почти до двух миллионов рублей. Тогда как средняя цена отечественного автомобиля держится на границе 700 тысяч рублей. В то же время активность покупателей сохраняет тренд, наметившийся в сентябре. Просмотры объявлений подскочили ещё на 17%. Сложившаяся на вторичном рынке динамика демонстрирует сближение позиций продавцов и покупателей, что в скором времени может привести к достижению точки равновесия.

В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
231
