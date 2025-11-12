в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 4%

135

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Самарской области за месяц снизилась до 1,17 миллиона рублей. В топе по снижению цен — Subaru Forester, Renault Logan и Datsun mi‑DO.

По итогам октября средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Самарской области уменьшилась на 3,7% по сравнению с сентябрем и составила 1,17 миллиона рублей, по данным Авто.ру Оценка.

Сильнее всего в регионе подешевел Subaru Forester (−12,8%; 1,4 млн рублей). Также в тройку моделей по снижению средней стоимости вошли Renault Logan (−8,3%; 820 тыс. рублей) и Datsun mi‑DO (−7,6%; 532 тыс. рублей).

По данным Авто.ру Оценка, в октябре 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на российском рынке опустилась почти до двух миллионов рублей. Тогда как средняя цена отечественного автомобиля держится на границе 700 тысяч рублей. В то же время активность покупателей сохраняет тренд, наметившийся в сентябре. Просмотры объявлений подскочили ещё на 17%. Сложившаяся на вторичном рынке динамика демонстрирует сближение позиций продавцов и покупателей, что в скором времени может привести к достижению точки равновесия.