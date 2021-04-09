В Самарской области снова будут искать пьяных водителей

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С 26 марта по 30 апреля текущего года на автомобильных дорогах Самарской области сотрудники ГИБДД проводят широкомасштабные рейдовые мероприятия.

Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

В ходе мероприятий госавтоинспекторы особое внимание уделяют предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В данных целях в предстоящие выходные дни плотность нарядов ДПС максимально увеличена.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей к ответственности и дисциплине на дороге! Соблбдайте установленные нормы и правила. Факт употребления алкоголя при управлении транспортным средством остается одним из самых серьезных нарушений, ставящим под угрозу жизнь и здоровье людей, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.