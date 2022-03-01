В Самарской области с 4 по 9 марта изменится расписание электричек

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В Самарской области из-за сдвига рабочей недели и празднования Международного женского дня изменится расписание электричек, сообщает sova.info.

Россиян ждут праздничные выходные с 6 по 8 марта, при этом 5-е число - рабочий день. Графики электропоездов изменятся на этот период. Стало известно, что 4 марта они будут ходить по расписанию четверга, 5 марта - пятницы, 6 и 7 марта - субботы, а 8 марта - воскресенья. 9 марта, в первый рабочий день после длинных выходных, пригородные поезда пойдут по графику понедельника.



Также сообщается, что в праздничные дни СППК назначит дополнительные электрички между Самарой и Сызранью, а также Жигулевским морем. Подробности - на сайте компании.



Напомним, с 6 марта электропоезд "Ласточка" начнёт останавливаться на станции Октябрьск на маршруте Самара-Сызрань-Самара.

Фото: Юлия Рубцова