В Самарской области с 11 марта изменится расписание "Ласточки" в выходные дни

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Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, электропоезд "Ласточка" № 7142 Сызрань-1 (отправление 09:13) - Самара (прибытие 11:04) по выходным дням проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отправление 09:22) - Самара (прибытие 11:13).

Кроме того, с 17 марта изменится расписание электричек на участке Мирная - Самара.

А с 7 по 9 марта скорректируется график ещё нескольких пригородных электропоездов. Они будут ходить по обновлённому расписанию в связи с Международным женским днем. При этом некоторые электрички в этот период отменят совсем.

Также из-за проведения ремонтных работ 6, 7, 20 и 21 марта расписание изменится на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск, пишет Сова.