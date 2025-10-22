126

В Самарской области начались испытания беспилотного аэротакси, которое в перспективе 5–10 лет может соединить крупнейшие города региона — Самару, Тольятти и Сызрань. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на форуме РЭЦ «Сделано в России».

По предварительным расчётам, перелёт между Самарой и Тольятти, который сейчас занимает до двух часов, сократится до 20 минут. Маршрут будет проходить над национальным парком «Самарская Лука», что придаст проекту туристическую и деловую привлекательность.

Стоимость одного аэротакси оценивается примерно в 50 миллионов рублей. По мнению региональных властей, внедрение технологии может существенно изменить экономику региона, объединив его крупнейшие города в единое пространство для работы, жизни и учёбы, пишет Самара-МК.