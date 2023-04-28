В Самарской области изменили расписание электричек

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Долгие майские праздники скажутся на работе общественного транспорта. В частности, изменили расписание электричек. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании (СППК).

— 28 апреля и 5 мая электрички будут следовать по расписанию пятницы; 29, 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая — по субботнему, 1 и 9 мая — по воскресному, — уточнили в СППК.

При этом назначат дополнительные электрички. 29 апреля и 6 мая из Самары можно будет отправиться на поезде до станции Сызрань-1 в 07:10. При этом 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая ходить он не будет. В эти дни можно будет поехать в обратном направлении, из Сызрани-1 в Самару. Поезда будут отходить от станции в 09:22.

29, 30 апреля и 6, 7, 8 мая на маршрут поставили поезд от Самары до Сызрани, который отправится в 18:32. 1 и 9 мая проехать на нем не удастся. Вместо этого в эти дни пустят поезд в Сызрань в 16:08. Еще один рейс из Сызрани-1 в Самару пустят 1 и 9 мая в 18:07.

Дополнительно 28 апреля, 1, 5 и 9 мая назначен поезд Бузулук — Колтубанка — Самара. Он отправится из своей первой точки в 16:50, прибудет в Колтубанку в 17:23 и окажется в Самаре уже в 20:13. 29 апреля, 2, 6 и 10 мая транспорт проследует уже в обратном направлении и отправится из Самары в 06:50 с прибытием в Бузулук к 10:09, пишет 63.ру.