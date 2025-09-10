В Самарской области 24 сентября изменится движение электричек до Похвистнево

120

В Самарской области 24 сентября произойдёт незначительное изменение в расписании электрички Похвистнево – Самара. Время отправления состава из Похвистнево изменится с 15:51 на 15:47.

При этом время прибытия в Самару останется неизменным – электричка прибудет в областной центр по старому расписанию. Корректировка затронет только участок пути до станции Кротовка.

Публикуем расписание:

ФОТО: СППК

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание перед поездкой. Несмотря на небольшое изменение времени отправления, общая продолжительность поездки и время прибытия в конечный пункт назначения не изменятся. Это плановая корректировка, которая не окажет существенного влияния на график движения пригородных поездов, пишет Самара-МК.