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В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5

21 января 2025 12:02
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В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5

Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в "Поволжуправтодоре".

Речь идет об участке трассы М5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с 1034-го по 1194-й км. Ограничения ввели для грузовых транспортных средств во вторник, 21 января, с 1:40 до 10:00 по самарскому времени.

- Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, - сообщили в ведомстве.

Из-за сильного ветра и низовой метели в Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от использования личного транспорта и по возможности отложить поездку по дорогам за городом.

А к концу недели в регионе ожидаются сильные морозы, что также может привести к ограничению движения по федеральным трассам, пишет Сова.

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