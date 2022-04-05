В Самаре проводят генеральную уборку городского пассажирского транспорта

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В Самаре наращиваются темпы и объемы работ в ходе традиционного городского месячника по благоустройству. Немало их и в транспортной сфере. Прежде всего, генеральной уборкой после зимнего сезона охвачен подвижной состав, который ежедневно выходит на линию. Так, по информации предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, таких автобусов, требующих первоочередного внимания, около 400. Начальники колонн следят не только за тем, чтобы машины вовремя выходили на маршруты и персонал был полностью готов к сменам, но и за тем, как проведена дезинфекция и насколько тщательно в целом сотрудники навели чистоту – автобусы приводят в порядок как снаружи с помощью автоматического щеточного оборудования, так и внутри – вручную.

Запасов автотранспортного предприятия хватит на весь месячник по благоустройству. На складе 46 кг порошка «Хлорамина Б» и 15 литров перекиси водорода в концентрации 38%. Эти средства, растворы используются и для орошения салона, и для дополнительной протирки поверхностей силами кондукторов и водителей в период между рейсами (например, на разворотных площадках).

К доскональной очистке подвижного состава после зимы предприятие приступило одним из первых в городе, заблаговременно готовясь к месячнику по благоустройству. Поэтому к настоящему времени выполнено уже 60% от запланированного объема работ.

Кроме того, в ремонтных мастерских проходит сезонное обслуживание техники – ее готовят к лету.

Также сотрудникам предстоит участие в субботнике. Они займутся благоустройством территории (непосредственно автопарка и прилегающей): очистят ее от вытаявшего мусора, а затем посадят цветы.

Фото: администрация Самары