Я нашел ошибку
Главные новости:
Некоторые люди предпочитают проводить новогодние праздники на базе отдыха или на даче.
Врачи «СберЗдоровья» дали советы по сбору новогодней аптечки для всей семьи
Для оказания помощи пострадавшему от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север».
На Волге в Ставропольском районе спасли провалившегося в промоину мужчину
Помимо этого, людям, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 января, будут выплачиваться дополнительно по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев.
В Самарской области при заключении контракта с Минобороны РФ с 1 января будет выплачено единовременно 3,6 млн рублей
"От качества работы этой службы зависит и оперативность принимаемых нами решений по устранению различных аварийных ситуаций", - поделился Иван Носков.
Единая дежурно-диспетчерская служба Самары признана лучшей в регионе
Они создают пассажирам праздничное настроение и вручают подарки.
В Самаре по маршруту автобуса № 67 запущен «Новогодний маршрут» с Дедом Морозом и Снегурочкой
В соревнованиях по плаванию участвуют воспитанники спортивных школ № 8 и № 5, физкультурно-оздоровительного комплекса «Буревестник» и ЦСКА ВВС. 
В новом бассейне в Куйбышевском районе проходят городские соревнования по плаванию
Осуждённые мамы поблагодарили руководство региона и УФСИН за заботу  о малышах.
Максим Ковалев и Елена Лапушкина поздравили детей, содержащихся в Доме ребенка в исправительной колонии №15
Помощь семьям в режиме «одного окна»: в Самарской области открывается первый Семейный МФЦ
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре по маршруту автобуса № 67 запущен «Новогодний маршрут» с Дедом Морозом и Снегурочкой

26 декабря 2024 21:17
178
Они создают пассажирам праздничное настроение и вручают подарки.

26 декабря в Самаре по маршруту автобуса № 67 запущен «Новогодний маршрут» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они создают пассажирам праздничное настроение и вручают подарки.

«Сотрудники транспортных предприятий оформляют подвижной состав, задействованный в акции, заботятся и о других сюрпризах для пассажиров, поздравляют их с наступающим Новым годом. А самый главный подарок – это, конечно, хорошее настроение! – отметил заместитель Главы г.о. Самара Сергей Маркин. – Украшенные новогодней символикой автобусы будут курсировать в течение всех новогодних каникул».

Многие водители и кондукторы каждый год проявляют инициативу и перевоплощаются в сказочных персонажей. Руководство предприятия поощрит сотрудников, кто, по отзывам пассажиров, лучше всех украсил свое транспортное средство. От пассажиров «Новогоднего маршрута» организаторы ждут обратной связи через группы в социальных сетях: «ПроТранспорт63» («Телеграм») и «СамараАвтоГаз» («ВКонтакте»).

В ночь с 31 декабря на 1 января акция «Новогодний маршрут» повторится. 

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Помимо этого, людям, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 января, будут выплачиваться дополнительно по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев.
26 декабря 2024, 22:07
В Самарской области при заключении контракта с Минобороны РФ с 1 января будет выплачено единовременно 3,6 млн рублей
Помимо этого, людям, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 января, будут выплачиваться дополнительно по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев. Политика
296
"От качества работы этой службы зависит и оперативность принимаемых нами решений по устранению различных аварийных ситуаций", - поделился Иван Носков.
26 декабря 2024, 21:48
Единая дежурно-диспетчерская служба Самары признана лучшей в регионе
"От качества работы этой службы зависит и оперативность принимаемых нами решений по устранению различных аварийных ситуаций", - поделился Иван Носков. Общество
179
В соревнованиях по плаванию участвуют воспитанники спортивных школ № 8 и № 5, физкультурно-оздоровительного комплекса «Буревестник» и ЦСКА ВВС. 
26 декабря 2024, 21:02
В новом бассейне в Куйбышевском районе проходят городские соревнования по плаванию
В соревнованиях по плаванию участвуют воспитанники спортивных школ № 8 и № 5, физкультурно-оздоровительного комплекса «Буревестник» и ЦСКА ВВС.  Общество
157
В центре внимания
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
285
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
325
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1117
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
597
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
492
Весь список