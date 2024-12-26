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26 декабря в Самаре по маршруту автобуса № 67 запущен «Новогодний маршрут» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они создают пассажирам праздничное настроение и вручают подарки.



«Сотрудники транспортных предприятий оформляют подвижной состав, задействованный в акции, заботятся и о других сюрпризах для пассажиров, поздравляют их с наступающим Новым годом. А самый главный подарок – это, конечно, хорошее настроение! – отметил заместитель Главы г.о. Самара Сергей Маркин. – Украшенные новогодней символикой автобусы будут курсировать в течение всех новогодних каникул».



Многие водители и кондукторы каждый год проявляют инициативу и перевоплощаются в сказочных персонажей. Руководство предприятия поощрит сотрудников, кто, по отзывам пассажиров, лучше всех украсил свое транспортное средство. От пассажиров «Новогоднего маршрута» организаторы ждут обратной связи через группы в социальных сетях: «ПроТранспорт63» («Телеграм») и «СамараАвтоГаз» («ВКонтакте»).



В ночь с 31 декабря на 1 января акция «Новогодний маршрут» повторится.

Фото: Администрация Самары