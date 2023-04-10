В Самаре запустили пробные рейсы автобуса №82

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В понедельник, 10 апреля, начали курсировать автобусы маршрута № 82. Они свяжут несколько районов города.

Как передает городской департамент транспорта, компания-перевозчик запускает автобус по маршруту от Барбошиной поляны по проспекту Кирова, Заводскому шоссе и до конечной остановки "Юнгородок".



Ездят 4 рейса с отправлением от конечной остановки "Барбошина поляна" в 06:00, 06:15, 07:00 и 07:15.



И 3 рейса от конечной остановки "Юнгородок" в 15:57, 16:07 и 16:57.



Льготы на маршруте № 82 не предусмотрены. Стоимость проезда составляет 38 рублей, пишет Сова.