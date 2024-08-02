В Самаре за первое полугодие 2024 вырос спрос на каршеринг на 61%

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По итогам первых шести месяцев 2024 года самарцы стали чаще совершать поездки на каршеринге – спрос на аренду машин в Делимобиле вырос на 61% год к году. В городе растет проникновение каршеринга как неотъемлемой части транспортной инфраструктуры города и альтернативы как своему авто, так и такси. Сервис позволяет с комфортом решать разные повседневные задачи и получать новые эмоции.

По всей стране рост спроса на каршеринг в январе-июне 2024 года составил более 30%, а общее количество зарегистрированных пользователей превысило 10 млн. Самара вошла в число городов, где спрос на услуги каршеринга растет наиболее высокими темпами – количество проданных минут выросло на 61% год к году. В Самаре прирост пользовательской базы за указанный период составил почти 20%.

Росту спроса и увеличению продолжительности поездки способствует расширение автопарка Делимобиля в городах присутствия. В Самаре количество доступных машин выросло на 70%. Делимобиль в городах присутствия расширяет парк как за счёт популярных китайских брендов, так и привычных европейских марок.

В Самаре самыми востребованными машинами в первом полугодии 2024 в категории Эконом стали: VW Polo, Hyundai Solaris, KIA Rio X. В категории Комфорт за тот же период лидируют Nissan Qashqai, KIA Sportage, BMW 320i. В категории Стиль самарцы чаще всего выбирают Audi A6 45 TFSI, Mercedes GLC 300d, Audi Q5 Sportback, а в Бизнесе — Mercedes GLC 250, Mercedes E 200, Audi Q3 40 TFSI.